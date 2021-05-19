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    19 мая 2021, 18:12

    Жителю Подмосковья помогли пресечь незаконные звонки коллекторов

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Специалисты федеральной службы судебных приставов по Московской области пресекли незаконные звонки от коллекторов. К сотрудникам обратился местный житель, составивший заявление на неправомерные действия со стороны компании, осуществляющей услуги по возврату просроченной задолженности.

    Жителю Подмосковья помогли пресечь незаконные звонки коллекторов | Изображение 1

    Ранее мужчина заключил с организацией договор микрозайма, но не смог своевременно вернуть деньги. По решению суда его признали банкротом.

    Получив статус, он многократно уведомлял микрофинансовую организацию, но звонки от работников не прекращались.

    Гражданин обратился в отдел контроля за возвратом просроченной задолженности ГУФССП России по Московской области с заявкой о нарушениях от организации

    пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

    Сразу после проверки организация сообщила о прекращении требований по возврату долга, так как специалисты составили протокол об административном правонарушении и передали его на рассмотрение в суд.

    Но спустя время звонки повторились, причем их количество превышало допустимую норму, указанную в законе № 230-ФЗ.

    Суд постановил признать микрофинансовую организацию виновной в совершении административных правонарушений и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

    Жителям Подмосковья напомнили о том, что в случаях, когда микрофинансовые организации нарушают права, необходимо обращаться по телефону 8 (495) 580-59-25.