Жителю Подмосковья помогли пресечь незаконные звонки коллекторов

Специалисты федеральной службы судебных приставов по Московской области пресекли незаконные звонки от коллекторов. К сотрудникам обратился местный житель, составивший заявление на неправомерные действия со стороны компании, осуществляющей услуги по возврату просроченной задолженности.

Ранее мужчина заключил с организацией договор микрозайма, но не смог своевременно вернуть деньги. По решению суда его признали банкротом.

Получив статус, он многократно уведомлял микрофинансовую организацию, но звонки от работников не прекращались.

Гражданин обратился в отдел контроля за возвратом просроченной задолженности ГУФССП России по Московской области с заявкой о нарушениях от организации пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Сразу после проверки организация сообщила о прекращении требований по возврату долга, так как специалисты составили протокол об административном правонарушении и передали его на рассмотрение в суд.

Но спустя время звонки повторились, причем их количество превышало допустимую норму, указанную в законе № 230-ФЗ.

Суд постановил признать микрофинансовую организацию виновной в совершении административных правонарушений и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Жителям Подмосковья напомнили о том, что в случаях, когда микрофинансовые организации нарушают права, необходимо обращаться по телефону 8 (495) 580-59-25.