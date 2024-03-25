Подмосковье 25 марта 2024, 18:24 Преподавателям колледжа художественно-эстетического образования в Орехово-Зуеве вручили награды Администрация Орехово-Зуевский г.о.

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Классический колледж художественно-эстетического образования в Орехово-Зуеве отметил 20-летний юбилей. В честь этого события в Центре культуры и досуга «Мечта» прошел праздничный концерт.

Основной гордостью и богатством колледжа по праву считаются его креативные студенты, успешные талантливые выпускники и уникальные проекты.

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За долголетний честный труд, вклад в обучение и воспитание молодого поколения преподавателей колледжа от имени администрации Орехово-Зуевского округа удостоили почетных грамот.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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