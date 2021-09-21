Преподаватели МГИМО будут учить гимназистов в Реутове

МГИМО подписал соглашение с администрацией Реутова и городской гимназией о сотрудничестве. На базе учебного заведения займутся подготовкой будущих кадров для вуза.

По словам главы городского округа Станислава Каторова, в гимназии создадут академический класс, где старшеклассники получат профильное образование от преподавателей университета. В рамках соглашения преподаватели МГИМО будут вести два профильных предмета: «совершенный английский язык» и практикум по направлению «государственное и муниципальное управление».

Гимназисты смогут не только получить теоретические знания, но и отработать их. В частности, им предложат пройти практику в городской администрации.

«Конечно, для нас и для города взаимодействие с МГИМО — это новый шаг в нашей деятельности по обучению и профилизации наших детей. МГИМО это третий вуз, с кем мы подписываем соглашение. Первый вуз, с кем мы подписали соглашение, был Бауманка», — рассказал Станислав Каторов, глава городского округа Реутов.

Речь идет об инженерных классах на базе городского лицея совместно с ведущим предприятием Реутова «НПО машиностроения». Еще в одной школе округа созданы классы с углубленным изучением химии и биологии. Там у ребят в наставниках преподаватели из РХТУ имени Менделеева.