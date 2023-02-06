Подмосковье 06 февраля 2023, 14:12 Учителя физики Подмосковья освоят методику решения задач из второй части ЕГЭ в МФТИ

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В Московской области учителя физики пройдут дополнительное обучение в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Педагоги узнают методики обучения школьников для решения сложных задач второй части ЕГЭ.

«В рамках проекта преподаватели МФТИ проведут занятия для учителей подмосковных школ, в которых будут подробно разобраны задачи ЕГЭ по физике», — сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

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Проректор МФТИ и кандидат физико-математических наук Артем Воронов уже провел первое занятие.

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В ведомстве напомнили, что в этом году ЕГЭ по физике пройдет 5 июня.

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