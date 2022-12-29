Подмосковье 29 декабря 2022, 13:40 Преподаватели и студенты колледжа Щелкова отправят мобилизованным мешки для хранения личных вещей

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Военнослужащие в зоне СВО получат мешочки для хранения перчаток и личных вещей от преподавателей и студентов Щелковского колледжа. Они сшили 160 тысяч экземпляров.

Как рассказала преподаватель колледжа Марина Ягодкина, студенты обучились работе на швейных машинках и уже изготовили две партии полезного груза.

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«Это не сложно, но должна быть аккуратность и внимательность. Мы отшили уже две партии и готовы снова помочь, если это будет нужно», — сообщила она.

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Запрос о пошиве мешочков был направлен в компанию «Вектор Плюс Текстиль». Студенты пришли на помощь, рассказала директор организации Ираида Анисимова.

«Нам была поставлена задача сшить 160 тысяч мешочков. Часть из них отправлена в зону проведения СВО, другая — в банк, как расходный материал для мелочи. Благодаря помощи Щелковского колледжа уже готовы 1,5 тысячи экземпляров», — сказала она.

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