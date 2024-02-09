Подмосковье 09 февраля 2024, 13:28 Преподаватели и студенты ГСГУ получили награды ко Дню российской науки В. Соловьёва

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Государственный социально-гуманитарный университет отметил выдающихся преподавателей и студентов в День российской науки 8 февраля. Это авторы публикаций в научных изданиях, обладатели грантов, победители престижных олимпиад и конкурсов.

33 преподавателя и студента ГСГУ удостоились особых поздравлений за вклад в научную деятельность вуза.

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«В последние четыре года мы стали масштабно отмечать День российской науки. Это публичная благодарность всем нашим ученым. Обычно в этот день у нас проходит какая-то научно-популярная лекция, которая еще раз подтверждает, что наука — это интересно, наука — это важно, наука — это красиво», — отметила ректор ГСГУ Жанна Леонова.

На этот раз лекцию «Пушкин — семьянин» прочитал профессор кафедры русского языка и литературы филологического факультета, доктор филологических наук Анатолий Кулагин.

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