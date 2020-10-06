Преподавателей ступинской школы поздравили с Днем учителя

В честь Дня учителя педагогов школы № 2 города Ступино поздравили с праздником. Слова благодарности приехал сказать советник губернатора Московской области Алексей Коган. Преподаватели получили подарки от областного отделения «Единой России».

Советник губернатора Московской области Александр Коган в День учителя вручил ежедневники преподавателям в ступинской школе № 2.

«Очень хочется поздравить учителей. Во время пандемии они проявили себя героически. Например, не у всех детей была возможность обучаться дистанционно, у многих не было связи, компьютера. Учителя посылали этим детям письменные задания, потом проверяли их. Таким образом они смогли подготовить детей к переходу в следующий класс, экзаменам, поступлению в вузы. Они проявили себя в этой непростой ситуации на пятерку с плюсом. Огромное им за это спасибо! Поздравляю наших подмосковных учителей от всего сердца!», — сказал Коган.

Всего «Единая Россия» преподнесла подмосковным учителям 65 тысяч именных ежедневников.

На обложку подарочного планинга нанесли наименование образовательного учреждения, имя и отчество педагога. На обороте — личное поздравление секретаря областного отделения партии «Единая Россия» Игоря Брынцалова.