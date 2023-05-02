Подмосковье 02 мая 2023, 13:45 Преподаватель школы искусств из Солнечногорска получил поздравления с юбилеем от губернатора Подмосковья

Читать 360tv в

Жительница Солнечногорского округа Наталья Луговкина получила получила поздравления с юбилеем от губернатора Подмосковья. Женщина более 16 лет работает педагогом по классу гитары в Менделеевской детской школе искусств.

Поздравительный адрес преподавателю вручил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, а педагоги и ученики Менделеевской детской школы искусств устроили концерт в честь именинницы.

«Наталия Александровна, примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, неисчерпаемой энергии и всего самого доброго!» — сказал Константин Михальков.

Среди воспитанников Наталии Луговкиной есть лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов, а также лауреат именной стипендии губернатора Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».