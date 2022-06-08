Преподаватель Раменского колледжа стал победителем регионального этапа конкурса «Мастер года»

Максим Широков увлекся мехатроникой и робототехникой еще в колледже. В различных конкурсах по этим направлениям он не раз становился победителем.

Сейчас Максим Широков заведует лабораторией «Мобильная робототехника» в Раменском колледже. После окончания Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского он вернулся преподавать в колледж.

Свою профессию Максим Широков и представил на региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года». Он подготовил видеовизитку «Я — мастер» и провел уроки по своей учебной дисциплине для незнакомой студенческой аудитории.

«Главное было — придумать само построение урока. То есть если урок построен хорошо, если он построен правильно и все идет поэтапно, то, соответственно, все остальное очень просто», — рассказал Максим Широков.

Глава Раменского городского округа Виктор Неволин встретился с победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» среди преподавателей и мастеров производственного обучения и победителями и призерами итоговых соревнований, приравненных к Финалу X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Виктор Неволин поздравил их с победой.

«Так здорово, что такая возможность появляется. Каждому хочется достичь определенных высот. И такая возможность предоставляется. А молодому человеку, достигшему какой-то вершины, открываются большие ворота в большую жизнь», — отметил глава Раменского округа.

Максим Широков стал победителем регионального этапа конкурса, теперь именно он представит Московскую область в финале Всероссийского конкурса в сентябре этого года, который пройдет в Екатеринбурге.