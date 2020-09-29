Наглядные примеры и желание помогать. Преподаватель из Раменского вышел в финал подмосковного «Учителя года»

Мария Пчелкина работает учителем физики в Удельнинской гимназии в Раменском городском округе. Ее ученики любят своего преподавателя за умение объяснить любую тему на наглядных примерах. Мария стала одной из пяти финалистов подмосковного «Учителя года».

Источник фото: телеканал «360»

Удельнинская гимназия считается одной из лучших по качеству обучения. Мария Пчелкина на работе до позднего вечера. Она постоянно ищет новые методики преподавания, придумывает наглядные примеры и разрабатывает задания для ребят.

В начале кандидатов на звание лучшего учителя Московской области было больше 50. Пять из них оказались самыми сильными.

Успех Марии Пчелкиной в ее трудолюбии и интересе к своему делу. Дети отмечают ее умение объяснить любую тему.

Организовать уроки и лабораторные интересно и разнообразно учителю помогает и современное оборудование, которое есть в Удельнинской гимназии. Уроки физики у старшеклассников — цифровые. Все выполняется на компьютерах и сдается учителю на проверку онлайн.

Источник фото: телеканал «360»

«Многие опасаются, что такая система превращает ребенка вместо экспериментатора в оператора, который просто давит на кнопки. Но 7,8 и 9 классы, прежде чем получили в руки компьютеры и начали строить графики с компьютера, все эти годы строили их на миллиметровочке», — пояснила Мария Пчелкина, учитель физики Удельнинской гимназии.

Финалистка конкурса на звание учителя года Подмосковья дорабатывает компьютерные задачи сама. Дети довольны.

«Это действительно помогает. По этим сценариям можно быстро и просто занести в таблицу данные, создать, допустим, график», — отметил Артем Кочак, ученик Удельнинской гимназии.

Имя «Учителя года» в Подмосковье объявят 5 октября. Победитель представит Московскую область на «Учителе года России-2020».