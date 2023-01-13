Подмосковье 13 января 2023, 17:56 Преподаватель из Королева победил на всероссийском конкурсе профессионального мастерства

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Преподаватель техникума технологий и дизайна Технологического университета Королева Елена Храмцова стала лауреатом всероссийского конкурса в номинации «Профессиональное образование». Она представила на нем презентацию на тему «Основы цветоведения. Цветовой круг и цветовые гармонии».

Елена работает в техникуме с 2015 года и часто участвует в конкурсах. Она преподает дисциплины «Рисунок с основами перспективы» и «Живопись с основами цветоведения».

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Во время пандемии преподаватели и студенты были вынуждены перейти на дистанционную работу и готовить презентации. Оказалось что этот способ проведения уроки особенно эффективен для тех, кто не может присутствовать на занятиях лично.

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«Мы и сейчас активно используем презентации при изучении новых тем, для ребят, которые пропустили занятия. В презентации есть интерактивный блок, где студенты сами должны определить цветовую гармонию художника и сразу можно проверить себя», — поделилась она.

Одну из своих презентаций педагог отправил на конкурс — и смог одержать победу. Студентка Маргарита Марковская рассказала, что работа Елены помогла ей освоить новую тему, а особенно полезной оказалась практическая часть.

«Удобно, что можно смотреть презентацию дома и учиться в любое удобное время», — сказала Маргарита.

Дисциплины, которые преподает Елена, основные для дизайнеров, в том числе графических и промышленных. По ее словам, современные технологии сильно помогают студентам лучше усвоить программу.

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