Из университета в коррекционный класс. Преподаватель из Коломны прошел в финал подмосковного «Учителя года»

Юлии Фроловой всего 26 лет, но она уже в числе лучших. За звание учителя года в Подмосковье боролись 50 человек, сейчас осталось всего пять, и Юлия среди них.

Юлия попала в пятерку лучших неслучайно. За четыре года профессиональной деятельности девушка стала одной из немногих, кто преподает в коррекционных классах.

Преподавать учитель начала в той школе, в которой сама когда-то сидела за партой. Ей сразу дали коррекционный класс. И вчерашняя студентка стала пробовать искать общий язык с особенными детьми. Честно призналась, что бывали моменты, когда хотелось все бросить. Но пройдя через трудности, она поняла, что это того стоило.

Такого специалиста не могли не заметить. Юлия Фролова выступила за Коломну на отборочном туре конкурса «Учитель года». Ей удалось выйти в финал. Теперь она и еще четверо ее коллег посоревнуются за право называться лучшим преподавателем. Он и представит Подмосковье уже на всю Россию.

Подробности — в сюжете канала «360».