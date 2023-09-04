Подмосковье 04 сентября 2023, 10:38 Препятствия — каждые 100 метров. Как прошел экстремальный забег в Зарайске Экстремальный забег Bison Race прошел в Зарайске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Экстремальный забег «Zaraysk Bison Race. Не по-детски» прошел в Подмосковье. В соревнованиях приняли участие ребята от шести до 14 лет. Юные спортсмены преодолели дистанцию в один километр с препятствиями через каждые 100 метров в виде родео, подъемов в гору, канатов и других.

Перед стартом прошла регистрация, после чего каждому участнику выдали пакеты с номером, водой, шоколадкой и буклетом. Спортсмены поделились на три возрастные категории. У каждой группы был свой тайминг, а также отдельный зачет у девочек и мальчиков.

Реклама

Экстремальный детский забег Bison Race провели в Зарайске второй год подряд. Отмечается, что в этом году число желающих принять участие в соревнованиях увеличилось.

«Что нужно детям? Попрыгать, полазить, побегать, когда это под присмотром взрослых квалифицированных судей, когда это организовано, это полнейшее счастье, но самое главное, что счастливы родители, которые видят, что их ребенок доволен, их ребенок активничает», — прокомментировал организатор детского забега Дмитрий Аверьянов.

Для всех желающих на празднике была открыта спортплощадка с тренажерами, а после забега прошла увлекательная акция.

«Наша идея заключается в том, чтобы выложить сердце из детских рук. Чтобы они были как одна единая команда и как семья. Намажем краской ладони им, и они будут оставлять отпечатки», — рассказал художник граффити Василий Кулагин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны, и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».