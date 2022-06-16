Значимые услуги в России постепенно переводятся в онлайн-режим. Федеральное и региональное законодательство меняется в соответствии с требованием времени. Это «сложная работа», но в целом к тому, чтобы перевести все услуг в онлайн, «препятствий нет никаких». Об этом рассказала на Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Сейчас вся наша жизнь — в телефоне, мы пользуемся „Сбербанком Онлайн“, в „Яндекс.Еде“ заказываем пиццу, молоко, хлеб, пользуемся такси. По тому же пути идем в части предоставлении госуслуг. Задача — чтобы житель, сидя дома, в машине получал то, что ему положено — всевозможные услуги и сервисы, выплаты, льготы, запись ребенка в школу, детский сад и так далее», — рассказала Каклюгина.

По ее словам, на портале госуслуг в Московской области — 243 услуги, его ежедневная аудитория — полтора миллиона человек (три года назад было около 400 тысяч), которые ежедневно получают важные для них услуги в режиме онлайн.

Самая популярная услуга, по словам вице-губернатора, — запись к врачу. Раньше для этого надо было прийти в поликлинику. В тройке лидеров также — подключение школьного дневника и запись в кружки и секции.

Число очных обращений в службы соцзащиты при этом сократилось вдвое всего за два года.

«Идем к тому, чтобы эту цифру свести к нулю», — добавила Каклюгина.

Во всех муниципальных образованиях Московской области есть Telegram-чаты, где можно задать вопросы компетентным сотрудникам и быстро получить ответ. В МФЦ можно с помощью QR-кода попасть в чат своего муниципалитета.