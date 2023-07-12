Подмосковье 12 июля 2023, 15:57 Препарат для лечения центральной нервной системы начнут производить в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Фармацевтическое предприятие «Авинейро» из Химок разработало новый препарат для центральной нервной системы. С его помощью будут лечить тревожные расстройства.

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что компания уже получила регистрационное удостоверение Минздрава России на выпуск лекарственного препарата «Авиандр». Его разработали при поддержке Минпромторга России в рамках стратегического проекта «Нейронет».

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Лекарство успешно прошло все клинические исследования и показало высокую эффективность при лечении генерализованного тревожного расстройства и тревоги, возникающей после ковида. Препарат действует с первой недели, не вызывает сонливость, зависимость и побочную реакцию со стороны эндокринной системы.

«Одним из приоритетов Минпромторга России является достижение технологического суверенитета в фармацевтической отрасли. Создание современных, в том числе и инновационных лекарственных препаратов, с собственными линиями разработки является этапом развития и приоритетом технологической политики в утвержденной Концепции технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Разработка препарата „Авиандр“ является примером применения такого подхода», — рассказала заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева.

Она добавила, что ученые разработали лекарство при поддержке госпрограммы «ФармаМед».

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