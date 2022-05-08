«Преодолимая задача для аграриев». Воробьев рассказал об импортозамещении в АПК Подмосковья

Минсельхоз Подмосковья работает над тем, чтобы максимально снизить зависимость аграрно-промышленного комплекса от импортных поставок, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона подчеркнул, что это преодолимая задача.

«Сейчас Минсельхоз целую программу разрабатывает, которая позволит снизить эту зависимость. Все, что касается зависимости от тех или иных обстоятельств или, в частности, от импорта, — это преодолимая задача. Я уверен, что наши аграрии ее решат», — сказал губернатор Подмосковья.

Сейчас в регионе идет посевная кампания. Высаживают свеклу, рапс, пшеницу, рассаду капусты огурцов и еще десятка разных культур. Однако, как отмечают специалисты, зависимость по семенам от европейских производителей достаточно серьезная. Для селекции нужны годы работы, но она уже начата и будет наращивать темпы.

В подмосковных теплицах в этом году уже высадили капусту не только голландских, но и отечественных сортов. Что касается пшеницы, то ее производство от импорта не зависело.

Перед посадкой почва проходит процедуру так называемой фрезеровки, тогда она становится мягкой и рыхлой, поэтому семенные культуры можно посадить на глубину до 25 сантиметров. А это залог хорошего урожая.

Источник фото: телеканал «360»

Отдельный момент — защита растений от насекомых. Нужные средства отечественные аграрии тоже закупали за рубежом, однако подмосковные производители таких средств уже занимаются расширением ассортимента.

Что касается импортозамещения в части поставок разных комплектующих для сельхозтехники, в этом направлении также начата работа. Механизаторы региона последнее время стали сами делать запчасти для импортной техники.

Источник фото: телеканал «360»

Если раньше срок поставки той или иной детали мог быть до четырех месяцев, сейчас специалисты своими силами с помощью станков создают нужные детали.

Одна из таких компаний — организация «Стронг Техник». В ее штате трудятся 110 специалистов, а на постоянной основе обслуживается более 700 сельскохозяйственных машин.

«Наша компания поставляет новую технику аграриям, предоставляем подменную, очень активно работаем с трейд-ин. Забираем старую технику, восстанавливаем и реализовываем меньшим хозяйствам, фермерам», — отметил директор компании Сергей Васин.

Компания планирует расширяться и в этом году открыть центр в городском округе Шаховская, это позволит создать 50 новых рабочих мест.