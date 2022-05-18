Преодолевая преграды. Юнармейцы сразились в ловкости на состязаниях в Андреевке

В честь 77-летия Победы в Андреевке провели военно-патриотические игры.

В состязаниях приняли участие восемь команд по десять человек. Ребята приехали из Солнечногорска, Зеленограда и Москвы. В Андреевке собрались участники военно-патриотических клубов, казачьих обществ, отрядов юнармейцев и студенты местного колледжа.

Участников игр ждали непростые испытания. Ребята преодолевали веревочную переправу, полосу препятствий, отрабатывали действия, необходимые при атаках врага.

Самым младшим участникам соревнования по 11 лет, тем не менее они одни из самых отважных на поле. Они метали ножи, собирали и разбирали оружие наравне со всеми. Кроме того, ребята соревновались друг с другом в ориентировании на местности, и все это происходило под пристальными взглядами судей мероприятия.

Этой весной военно-спортивные игры «Юнармейский набат» состоялись благодаря поддержке Фонда президентских грантов, также в организации участвовали местные священнослужители и работники ДК.