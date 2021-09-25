Преодолеть вызовы вместе. Деловой форум «PRОтуризм. Профессионально о туризме» завершился в Истре

Деловой форум «PRОтуризм. Профессионально о туризме» завершился в Истре 25 сентября. Он проходил на площадке музея «Новый Иерусалим», организатором стало правительство Подмосковья при поддержке Ростуризма.

В форуме приняли участие более 500 профессионалов индустрии туризма и гостеприимства. Вице-губернатор Наталья Виртуозова поблагодарила всех, кто приехал. Отдельную благодарность она выразила руководителю Ростуризма Зарине Догузовой за поддержку и исполнительному директору корпорации «Туризм.РФ» Сергею Красноперову — за внимание. Ее слова процитировала пресс-служба губернатора Андрея Воробьева.

«Это первый форум, на который мы пригласили представителей туриндустрии, чтобы поговорить об актуальных вопросах отрасли. <…> В нашей стране самый огромный в мире туристический потенциал. И он недооценен. Не сомневаюсь, что вместе мы преодолеем все вызовы и Россия будет самой популярной в мире», — подчеркнула Виртуозова.

Она также отметила важность сотрудничества регионов в сфере туризма. Московская область реализует ряд таких проектов совместно с Тульской областью. Подробнее о них рассказала председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

«В 2022-м может появиться новый военно-патриотический туристический маршрут. Он будет связывать парк „Патриот“ и наш небольшой парк. Тула ведь является оружейной столицей России», — отметила она.

Исполняющий обязанности директора департамента туризма Ярославской области Владимир Лысенко подчеркнул, что другие регионы России могут перенять у Подмосковья опыт по комплексному развитию туриндустрии.

«Важна идея, командная работа, и Московская область является здесь примером. Подмосковный регион — это особая территория. Тут можно заниматься горнолыжным спортом, играть в гольф, здесь богатейшее культурно-историческое наследие», — сказал он.

В рамках форума «PRОтуризм. Профессионально о туризме» провели семь тематических сессий. На одной из них выступил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин. Он рассказал о достижениях региона и отметил, что Московская область третий год подряд входит в топ-3 по индексу качества городской среды.

При этом основатель «Истринской сыроварни» Олег Сирота рассказал о том, как в регионе развивается гастрономическая индустрия.

«Сыроварни, фермерство — это не только сельское хозяйство, но еще и туризм. А самое быстро развивающееся направление в мире — агротуризм или гастрономический туризм. Появляются сыроварни, куда можно приехать на экскурсию, посмотреть, как производится продукция. Появляются другие аграрные предприятия, стартуют новые гастрономические бренды», — сказал он.