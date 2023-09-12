Подмосковье 12 сентября 2023, 19:16 Преобразившийся лесопарк в Истре стал одним из девяти объектов проекта «Парки в лесу» Губернатор Воробьев рассказал о преображении лесопарка в Истре Пресс-служба губернатора Московской области

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Под Истрой завершилось благоустройство лесопарка в Павловской Слободе. Площадь территории составляет 60 гектаров. Это один из девяти лесопарков, которые привели в порядок по президентскому проекту «Парки в лесу», напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На открытии лесопарка был праздник с мастер-классами, выступлениями творческих коллективов и выставкой работ местных художников.

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Воробьев подчеркнул, что теперь там оборудовали комфортные дорожки и велодорожки, спортивные и игровые зоны. Есть пункт проката спортинвентаря, дополнительное освещение и видеонаблюдение.

«Надеюсь, жители уже оценили изменения», — добавил губернатор.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева отметила, что обстановка в парке очень позитивная. Людей приезжает все больше и больше с каждым днем. И даже в будние дни посетителей много, подчеркнула она.

По ее словам, уникальность парка в том, что ранее в муниципалитете подобных детских площадок, зон отдыха не было.

«Это новые истории. Большое количество детей, которые впервые побывали там, приходят вновь и вновь. [Причем] парк открылся только первым этапом», — отметила глава Истры.

Витушева пояснила, что сейчас продолжается активная работа с подрядчиками и министерством благоустройства над следующими локациями.

«У нас уже есть прогнозы и планы, чтобы что-то еще туда навернуть, потому что слишком высок запрос жителей», — поделилась она.