Современные художники преобразили фасад музея «Новый Иерусалим» в Истре

Облик музея «Новый Иерусалим» кардинально изменили в Истре. Сделать это помогли современные художники, и теперь вместо устаревшей бордовой обшивки на фасаде появились античные лица-маски. Они как будто выходят из недр земли, отметил автор гигантской фрески Артем Стефанов.

В Министерстве культуры Подмосковья рассказали, что здесь демонтировали прежнюю обшивку, а освободившиеся стены отдали под фреску-мурал с античными героями.

Министр культуры региона Елена Харламова подчеркнула, что все желающие уже могут увидеть новый облик здания. Теперь он станет не менее узнаваемым, чем прежний.

Летом мы решили, что фасад музея немного не соответствует тому, что диктует время, поэтому мы и обратились к современным художникам с предложением создать мурал, отображающий наше видение сегодняшнего музея Елена Харламова.

В Минкультуры Московской области добавили, что огромные нарисованные головы хорошо видны с парковки и соседнего шоссе.

Автором мурала стал Артем Стефанов — он входит в топ-30 русских художников этого жанра. По его словам, визуально новый облик стирает преграду между зрителем и музеем.

«Идея монументальной фрески состояла в том, чтобы показать пробуждение творческой энергии: античные герои на фасаде словно выходят из недр земли. Серый фон фрески сливается со стенами здания, отчего головы кажутся расположенными в пустом пространстве», — поделился художник.

Уже 18 декабря в «Новом Иерусалиме» заработает выставка «Азбука шедевра». Ее признали одним из главных событий зимы в Подмосковье.