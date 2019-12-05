Преображением Реутова займется известный архитектор из Франции
Концепцию общественного пространства наукограда хочет разработать Жан-Мишель Вильмотт
Жан-Мишель Вильмотт посетил в Реутове территорию бывшей хлопкопрядильной мануфактуры и примыкающий к ней парк «Фабричный пруд». Архитектор из Франции предложит на обсуждение жителям проект, который объединит эти два исторических объекта.
На обновленной территории разместятся предприятия быстрого питания, выставочные и арт-пространства, зоны для отдыха, а также места для работы и творчества.
Глава городского округа Реутов Станислав Каторов заметил, что разработка проекта развития территории бывшей хлопкопрядильной мануфактуры, который участвовал (и победил) в 2018 году в губернаторской программе «Точки роста», продолжается.
«Обновленное пространство должно не только вписаться в городской ландшафт, но и стать удобным и комфортным для всех жителей города. Именно поэтому будущую концепцию обсудили со специально приехавшим в наш город именитым архитектором из Франции — для того чтобы понимать, как такой объект гармонично интегрировать в городскую среду. Это та задача, которую ставит перед нами губернатор, та задача, которую ставят перед нами жители города», — сделал акцент глава муниципалитета.
По словам Станислава Каторова, согласно проекту, запланировано также развитие легких индустрий. «Чтобы можно было и поесть, и зайти в шоурум, посмотреть на производство, и купить необходимые вещи», — добавил глава Реутова.
Мы видим это неким современным центром жизни города. Мы уже договорились на повторную встречу, чтобы вместе с командой архитекторов Жана-Мишеля посмотреть внимательнее на все помещения. Для нас проект принципиально важен, потому что находится объект в центре, фактически связывает все части города воедино. Данный проект покажет нам, как можно реабилитировать такие фабричные пространстваСтанислав Каторовглава городского округа Реутов.
По словам главы муниципального образования, концепция развития предусматривает рациональное использование имеющихся пространств и создание максимально возможного количества рабочих мест для Реутова.
Представитель одной из компаний, работающих на территории бывшей мануфактуры, рассказал, что их фирма стала резидентом реутовской фабрики задолго до планов по ревитализации, разместив в ее помещениях офис, шоурум и часть производства: «Нас и наших клиентов устраивает удобное расположение, близость к МКАД, а город может по праву гордится нашей продукцией с надписью на этикетке „Сделано в Реутове“».
Местный житель и краевед Алексей Оводов уверен, что время для преобразований настало. «Давно пора убрать границы между фабричной территорией и парком рядом с ней. Это позволит создать единое пространство для прогулок и для выставок и разместить точки общепита, которые очень необходимы рядом с парком. Перемены в самом парке уже видны, но очень ждем увидеть весь проект в комплексе», — высказал свое мнение Алексей Оводов.