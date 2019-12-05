Преображением Реутова займется известный архитектор из Франции

Французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт намерен разработать визуальную концепцию общественного пространства городского округа Реутова. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. Архитектор известен реконструкцией «крыльев» Лувра, проектом стадиона для чемпионата мира в Калининграде и строительством русского православного центра в Париже.

Жан-Мишель Вильмотт посетил в Реутове территорию бывшей хлопкопрядильной мануфактуры и примыкающий к ней парк «Фабричный пруд». Архитектор из Франции предложит на обсуждение жителям проект, который объединит эти два исторических объекта.

На обновленной территории разместятся предприятия быстрого питания, выставочные и арт-пространства, зоны для отдыха, а также места для работы и творчества.

Автор фото: Алексей Оводов

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов заметил, что разработка проекта развития территории бывшей хлопкопрядильной мануфактуры, который участвовал (и победил) в 2018 году в губернаторской программе «Точки роста», продолжается.

«Обновленное пространство должно не только вписаться в городской ландшафт, но и стать удобным и комфортным для всех жителей города. Именно поэтому будущую концепцию обсудили со специально приехавшим в наш город именитым архитектором из Франции — для того чтобы понимать, как такой объект гармонично интегрировать в городскую среду. Это та задача, которую ставит перед нами губернатор, та задача, которую ставят перед нами жители города», — сделал акцент глава муниципалитета.

Автор фото: Алексей Оводов

По словам Станислава Каторова, согласно проекту, запланировано также развитие легких индустрий. «Чтобы можно было и поесть, и зайти в шоурум, посмотреть на производство, и купить необходимые вещи», — добавил глава Реутова.

Мы видим это неким современным центром жизни города. Мы уже договорились на повторную встречу, чтобы вместе с командой архитекторов Жана-Мишеля посмотреть внимательнее на все помещения. Для нас проект принципиально важен, потому что находится объект в центре, фактически связывает все части города воедино. Данный проект покажет нам, как можно реабилитировать такие фабричные пространства Станислав Каторов глава городского округа Реутов.

По словам главы муниципального образования, концепция развития предусматривает рациональное использование имеющихся пространств и создание максимально возможного количества рабочих мест для Реутова.

Представитель одной из компаний, работающих на территории бывшей мануфактуры, рассказал, что их фирма стала резидентом реутовской фабрики задолго до планов по ревитализации, разместив в ее помещениях офис, шоурум и часть производства: «Нас и наших клиентов устраивает удобное расположение, близость к МКАД, а город может по праву гордится нашей продукцией с надписью на этикетке „Сделано в Реутове“».

Автор фото: Алексей Оводов

Местный житель и краевед Алексей Оводов уверен, что время для преобразований настало. «Давно пора убрать границы между фабричной территорией и парком рядом с ней. Это позволит создать единое пространство для прогулок и для выставок и разместить точки общепита, которые очень необходимы рядом с парком. Перемены в самом парке уже видны, но очень ждем увидеть весь проект в комплексе», — высказал свое мнение Алексей Оводов.