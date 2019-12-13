Преображение по-европейски. Голландский архитектор поможет в благоустройстве набережной Ногинска

Поднятый ворот дубленки, теплые перчатки и шапка до самых глаз. Голландского архитектора Роберта Винкела пригласили в Ногинск его коллеги-проектировщики. Иностранец участвует в обсуждении концепции благоустройства набережной Клязьмы. Новая жизнь старых мест — его специализация.

«Вы должны гордиться своей историей. Многие горожане трудятся здесь на предприятиях. Поэтому важно все это сохранить для будущих поколений», — сказал Роберт Винкел — архитектор (Нидерланды).

Роберт разработал проекты преображения многих бывших промзон. На его счету успешные проекты в Голландии, Германии. Сейчас он работает в Наро-Фоминске, но присматривается и к Ногинску.

«Раньше вдоль рек строились города, как здесь. С ростом индустрии водные ресурсы приобретали все большую ценность. Сейчас нужно объединить две части города, чтобы жителям было комфортно», — сказал Роберт Винкел — архитектор (Нидерланды).

Набережная растянется на три километра. В перспективе центр города соединится с микрорайоном Глухово. Это первый этап реализации.

«Проект мы хотим сделать за три месяца, и в 2020 году начать реализацию. Хотим, чтобы жители увидели результат уже в следующем году», — сказал Игорь Сухин, глава Богородского городского округа.

Концепция разрабатывается по итогам опроса жителей на портале «Добродел». Всего за нее проголосовали пять тысяч человек. Над проектами работают специалисты сразу нескольких организаций.

«Они обследовали всю территорию. Совместно с ними мы встречаемся с теми руководителями организаций, чьи объекты примыкают к набережной, идет диалог, чтобы те организации переформатировали свое пространство», — сказала Наталья Комарова, главный архитектор Богородского городского округа.

Первый этап благоустройства завершится в 2020 году. В перспективе планируется создать комфортные набережные в Электроуглях и Старой Купавне.