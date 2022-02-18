Преображение парков и школ. Какие перемены придут в Орехово-Зуево
Глава Орехово-Зуева рассказал о планах по развитию округа
Орехово-Зуевский округ ждет новый виток благоустройства. В этом году в Парке 1 Мая начнут строить функциональную зону с детской площадкой, а в Куровском запланировали сделать парк «Меланж». Об этом глава городского округа Руслан Заголовацкий доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
Губернатор пригласил его, чтобы поговорить об актуальных вопросах городского округа Орехово-Зуево.
«Он у нас большой, со множеством своих вопросов, проблем. Но наша задача, как и прежде, — обеспечивать перемены», — отметил Воробьев.
Заголовацкий рассказал, что развитие общественных мест отдыха — один из главных запросов жителей.
«Видим положительный настрой наших жителей и чувствуем острую необходимость продолжать развивать общественные пространства», — подчеркнул он.
Благоустройство
В Орехово-Зуеве благоустроили набережную реки Клязьмы. Там очистили и укрепили берега, протянули велодорожки из цветного покрытия, установили лавочки и тренажеры.
У воды появились места отдыха. Набережную благоустроили в два этапа — во время второго ее продлили. Преобразился и подход к ней со стороны улицы Ленина.
Вместе с тем в этом месте отдыха обустроили большой пирс с лежаками и качелями, экотропы в виде деревянных настилов.
Заголовацкий рассказал губернатору, что жителям Орехово-Зуева нравится набережная. А осенью открыли и новый парк.
В сентябре 2021 года ввели парк „Дулевский“ — он наполнен не только детскими, спортивными площадками, но и активностями
Руслан Заголовацкий.
Глава рассказал, что проект благоустройства парка «Меланж» в Куровском сейчас готовят к подаче на всероссийский конкурс. Губернатор Подмосковья поддержал инициативу.
«Это президентский проект, по которому мы получаем очень серьезную поддержку», — сказал Воробьев.
Школы
В марте прошлого года в Орехово-Зуеве открыли пристройку к школе № 16 на 300 мест. А в сентябре — новую школу для 550 ребят в Ликино-Дулеве.
Масштабные планы и на 2022 год. Завершится возведение пристройки на 400 мест к лицею на улице Володарского и начнется строительство школы для 550 учеников на улице Красина.
«И те наши школы, которые уже давно были без капитального ремонта, а это № 4 в Орехово-Зуеве и № 4 в Ликино-Дулеве, ждет капитальный ремонт», — сообщил Руслан Заголовацкий.
В обеих школах работы начнутся весной этого года — в марте. Здесь обновят кровли, фасады, отопление, водоснабжение, канализацию, смонтируют видеокамеры для безопасности и закупят новое оборудование.
Пока будет идти ремонт школ, учеников переведут на занятия в соседние учреждения.
С сентября мы сделаем еще одну доплату всем школам, которые находятся в зеленой зоне. Мы считаем, что те школы, которые дают хорошее образование и шанс на поступление в лучшие вузы, должны быть отмечены
Андрей Воробьев.
По словам Руслана Заголовацкого, 23 из 36 учебных заведений Орехово-Зуева находятся в зеленой зоне рейтинга. А значит, там высокое качество образования.
Инвестиции
Губернатор отметил, что в Орехово-Зуеве большое внимание уделяют экономике, инвестициям и созданию рабочих мест.
«Если не развивается экономика, то нет и другого развития инфраструктуры», — подчеркнул Заголовацкий.
Глава округа доложил, что привлечению инвестиций уделяют особое внимание. В Орехово-Зуеве работают индустриальные парки «Кабаново», «Карболит» и технопарк «Дулево».
В этом году планируют начать строительство индустриального парка «Морозов».