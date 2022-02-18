Преображение парков и школ. Какие перемены придут в Орехово-Зуево

Орехово-Зуевский округ ждет новый виток благоустройства. В этом году в Парке 1 Мая начнут строить функциональную зону с детской площадкой, а в Куровском запланировали сделать парк «Меланж». Об этом глава городского округа Руслан Заголовацкий доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

Губернатор пригласил его, чтобы поговорить об актуальных вопросах городского округа Орехово-Зуево.

«Он у нас большой, со множеством своих вопросов, проблем. Но наша задача, как и прежде, — обеспечивать перемены», — отметил Воробьев.

Заголовацкий рассказал, что развитие общественных мест отдыха — один из главных запросов жителей.

«Видим положительный настрой наших жителей и чувствуем острую необходимость продолжать развивать общественные пространства», — подчеркнул он.

Благоустройство

В Орехово-Зуеве благоустроили набережную реки Клязьмы. Там очистили и укрепили берега, протянули велодорожки из цветного покрытия, установили лавочки и тренажеры.

У воды появились места отдыха. Набережную благоустроили в два этапа — во время второго ее продлили. Преобразился и подход к ней со стороны улицы Ленина.

Вместе с тем в этом месте отдыха обустроили большой пирс с лежаками и качелями, экотропы в виде деревянных настилов.

Заголовацкий рассказал губернатору, что жителям Орехово-Зуева нравится набережная. А осенью открыли и новый парк.

В сентябре 2021 года ввели парк „Дулевский“ — он наполнен не только детскими, спортивными площадками, но и активностями Руслан Заголовацкий.

Глава рассказал, что проект благоустройства парка «Меланж» в Куровском сейчас готовят к подаче на всероссийский конкурс. Губернатор Подмосковья поддержал инициативу.

«Это президентский проект, по которому мы получаем очень серьезную поддержку», — сказал Воробьев.

Школы

В марте прошлого года в Орехово-Зуеве открыли пристройку к школе № 16 на 300 мест. А в сентябре — новую школу для 550 ребят в Ликино-Дулеве.

Масштабные планы и на 2022 год. Завершится возведение пристройки на 400 мест к лицею на улице Володарского и начнется строительство школы для 550 учеников на улице Красина.

«И те наши школы, которые уже давно были без капитального ремонта, а это № 4 в Орехово-Зуеве и № 4 в Ликино-Дулеве, ждет капитальный ремонт», — сообщил Руслан Заголовацкий.

В обеих школах работы начнутся весной этого года — в марте. Здесь обновят кровли, фасады, отопление, водоснабжение, канализацию, смонтируют видеокамеры для безопасности и закупят новое оборудование.

Пока будет идти ремонт школ, учеников переведут на занятия в соседние учреждения.

С сентября мы сделаем еще одну доплату всем школам, которые находятся в зеленой зоне. Мы считаем, что те школы, которые дают хорошее образование и шанс на поступление в лучшие вузы, должны быть отмечены Андрей Воробьев.

По словам Руслана Заголовацкого, 23 из 36 учебных заведений Орехово-Зуева находятся в зеленой зоне рейтинга. А значит, там высокое качество образования.

Инвестиции

Губернатор отметил, что в Орехово-Зуеве большое внимание уделяют экономике, инвестициям и созданию рабочих мест.

«Если не развивается экономика, то нет и другого развития инфраструктуры», — подчеркнул Заголовацкий.

Глава округа доложил, что привлечению инвестиций уделяют особое внимание. В Орехово-Зуеве работают индустриальные парки «Кабаново», «Карболит» и технопарк «Дулево».

В этом году планируют начать строительство индустриального парка «Морозов».