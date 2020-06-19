«Преображается с каждым днем». Вместо болота в Коломне создали современную набережную

Подмосковное благоустройство сегодня в самом разгаре. Преображаются и создаются места притяжения жителей, а облик исторических центров области меняют особенно осторожно. Среди них — Коломна. Губернатор проверил, как улучшается вид Москворецкой набережной и других туристических мест.

В Коломне проводят масштабное благоустройство. Одно из мест, которое преображается еще с прошлого года, — это пешеходный маршрут через Москворецкую набережную. Раньше здесь были болота и заросшие сорняками пустыри, а теперь — современная зона для отдыха. Об этом губернатору сегодня доложил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Сделана прекрасная набережная. Я думаю, что мы продолжим благоустраивать и высаживать деревья. Навесы должны появиться. Здесь был бурьян. Было все очень неблагоустроено. Это, конечно, непростое место. Было и заболочено все. Проект непростой, но ведет себя хорошо Михаил Хайкин.

Коломна традиционно притягивает потоки туристов, и Андрей Воробьев отметил, что благоустройство должно быть на самом высоком уровне.

Так, на маршруте через Москворецкую набережную появились газон, новые кустарники, плитка, скамейки и освещение. Здесь обустроили беседки с шезлонгами, систему видеонаблюдения и велодорожку из цветного асфальта.

Сейчас на набережной посетители по утрам занимаются йогой. Разводной мост позволяет пропускать баржи.

И другие проекты в Коломне

А в 2019 году проект преображения фрагмента часовни святого Александра Невского на площади Двух Революций выиграл 50 миллионов рублей на всероссийском конкурсе.

Над ее фундаментом создали остекленную смотровую площадку и пешеходный мостик. Там появилась мультимедийная система воссоздания часовни в ночное время через 3D-проекцию. Нам объект был разрушен почти век назад. Фундамент — это все, что от него нашли.

В Коломне очень большое благоустройство. Она преображается с каждым днем. Там было очень много сделано — и тротуары появились, и точки притяжения. Вот на центральной площади была восстановлена часовня. Ее фундамент накрыли стеклом Михаил Хайкин.

Министр благоустройства подчеркнул, что работы выполняют по поручению губернатора. Это национальный президентский проект «Формирование комфортной городской среды».

«Нам сильно в этом помогает и федеральное министерство», — сказал Хайкин.

Этой осенью завершат благоустройство Запрудского парка. Там восстанавливают классическую лучевую планировку дорожек и ротонду. Здесь озеленят территорию и украсят архитектурными формами, сделают освещение.

Новые места отдыха Подмосковья

До этого губернатор проверил благоустройство и набережной в Красногорске. Здесь преобразили территорию, прилегающую к Никольскому храму в микрорайоне Павшинская пойма. Работы завершат осенью. На месте пустыря обустроили спуски к воде и беговые дорожки.

Кроме того, уже масштабно преобразилась и набережная реки Серебрянки в Пушкино. В Зарайске, например, озеленили парк «Беспятовская роща». В округе провели масштабную программу благоустройства.

Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по качеству работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».