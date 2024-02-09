Подмосковье 09 февраля 2024, 15:32 Премию за достижения в спорте и культуре вручили жителям с ОВЗ в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил лауреатов ежегодной муниципальной премии «Преодоление». Ее получили 27 жителей с ограниченными возможностями здоровья за достижения в спорте, образовании и культуре.

Каждый из лауреатов получил премию в размере 25 тысяч рублей. Премия «Преодоление» учреждена в Химках в 2014 году. За 10 лет в округе вручили 232 награды на общую сумму почти шесть миллионов рублей.

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«От всей души поздравляю вас с заслуженными наградами! Вы — наш источник вдохновения и повод для гордости. Если верить в себя, в свою мечту, можно покорить любые высоты», — сказал на награждении Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Среди лауреатов были воспитанники физкультурно-оздоровительного клуба «Благо». В их числе — Милана Петрова. В прошлом году она заняла 4-е место в команде на первенстве России по волейболу и 2-е место в плавании вольным стилем на Юношеской летней спартакиаде Московской области.

Другой химчанин Анатолий Ильин завоевал серебряную медаль на международном Кубке Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу. Также он стал победителем Московской областной спартакиады инвалидов.

Еще один участник клуба «Благо», получивший премию, — Илья Сацюк. Он выиграл золото на первенстве Московской области по бочче и занял 8-е место на первенстве России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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