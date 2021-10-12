Премию «Мы рядом ради перемен» вручили за деревенский кинотеатр в Лосино-Петровском

Алексей Канцыр из Лосино-Петровского получил премию губернатора Московской области «Мы рядом ради перемен». Алексей организовал летний кинотеатр для всех желающих. Награду во время прямого эфира 11 октября он получил из рук главы Лосино-Петровского Ивана Курданина.

Создать деревенский кинотеатр для всех желающих было давней мечтой Алексея Канцыра, которую он наконец осуществил. Алексей еще при комбинате работал водителем автоклуба, показывал фильмы о гражданской обороне. Идея создать летний кинотеатр для соседей по даче пришла в этом году. Инициативу поддержали все родные Алексея.

Источник фото: телеканал «360»

«В общем, достали старый проектор с чердака. Отец говорит: „Давай крутить кино“. Я говорю: „Пап, там же пленки все сыпятся, старые“. „Нет — давай крутить“. Прокрутили — все посыпалось. Купили проектор, новые цифровые технологии лучше, чем старые, наверное. А экран старый пригодился — большой, четырехметровый, повесили прямо на забор соседский. Вся улица радовалась», — рассказал сын Алексея Канцыра Игорь Коновалов.

Источник фото: телеканал «360»

На сеанс пригласили всех соседей. Участвовала вся семья — жена Алексея приносила печенье и конфеты, внучка заваривала чай.

«Был восторг. Люди приходили со своими стульями, приносили попкорн. Весело, шутили все. Довольны люди были», — поделился Алексей Канцыр.

Источник фото: телеканал «360»

Всего из Лосино-Петровского на участие в премии «Мы рядом ради перемен» было представлено 27 проектов, но только Алексей Канцыр удостоился чести получить награду.

Алексей не собирается бросать начатое дело и в следующее лето обязательно продолжит деревенские кинопоказы.

Церемония награждения победителей премии «Мы рядом ради перемен» состоялась вечером 11 октября. Ее ведущими стали Ольга Бузова и Азамат Мусагалиев. Всего в этом году наград удостоились 500 человек, а общий призовой фонд составил 80 миллионов рублей.