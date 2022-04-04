Премию М’Арт вручили лучшим артистам в Истринском драматическом театре

Двенадцатая церемония вручения театральной премии М’Арт прошла в Истре. В ней приняли участие театральные студии, любительские коллективы и артисты различных жанров.

Двенадцатая церемония вручения театральной премии М’Арт прошла в Истре. В ней приняли участие театральные студии, любительские коллективы и артисты различных жанров. Награды вручали в Истринском драматическом театре

Руководитель Истринского драматического театра Андрей Соколов отметил, что премия приурочена к Международному дню театра. Претендентов на премию оценивало профессиональное жюри. Свои награды от профессионалов забрали актер и актриса года. А вот победителя в номинации «признание» выбирали зрители.

Наш театр процветает и мы видим сегодня, что не только профессиональный театр нашего городского округа вносит свою лепту в нашу культурную жизнь, а также и те начинающие кружки, которые в будущем, дай Бог, станут большими профессионалами Мурад Билалов. Заместитель главы администрации г. о. Истра.

Создатели премии вспоминают, что премия М’Арт начинала свою деятельность скромно. Первое время в церемонии участвовали только свои. Все проходило по-домашнему и никаких зрителей в зале не было. Теперь же зал полон и свободных мест не найти. Истринскую премию каждый год ждут все, кто хоть как-то причастен к театру.