Подмосковье 22 ноября 2022, 19:37 Премию губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» посвятят участникам СВО Губернатор Воробьев: премию «Мы рядом. Доброе дело» в 2022 году посвятят участникам СВО

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Традиционную премию «Мы рядом. Доброе дело» в 2022 году посвятят участникам спецоперации и жителям Подмосковья, которые помогают обеспечить победу в тылу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил, что с 2013 года лауреатами премии стали более 13 тысяч человек. Прием заявок на премию начался 22 ноября. Их принимают в одной категории — «Доброе дело».

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«Считаю, что такое решение будет правильным. Всего определим 120 победителей, которые получат по 500 тысяч рублей», — пояснил Воробьев.

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В составе жюри войдут главный редактор телеканала RT Маргарита Симонян, журналист Андрей Медведев, народный артист РФ Николай Басков, народный артист РФ Игорь Бутман, ведущий кардиохирург страны Лео Бокерия и олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Воробьев уточнил, что подать заявку на участие может как сам участник спецоперации, так и его законные представители или родственники, инициативная группа не менее пяти человек или руководитель организации. Участвовать в премии также могут волонтеры и военкоры.

«Жюри будет оценивать заявки по двум критериям: личный вклад участника премии в поддержку СВО (например, если заявку подает волонтер) и его значимость для Подмосковья и/или страны», — заключил губернатор.

Все подробности можно узнать на официальном сайте премии.