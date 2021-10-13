Сергей Бызин из Люберец стал лауреатом премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен» в категории «Область перемен». С 2013 года он помогает бездомным, ведет деятельность вместе с командой Дома трудолюбия «Ной». Сергей поделился своим жизненным и волонтерским опытом с Главным управлением соцкоммуникаций региона.

Источник фото: dom-noi.ru

«К сожалению, в нашей стране последние три десятилетия существует такое явление, как бездомность, особенно в динамично развивающихся регионах, таких, как Москва и Подмосковье, куда стремятся люди со всех уголков России в надежде на благополучное жизнеустройство. Получается далеко не у всех. Кто-то возвращается на малую родину, кому-то возвращаться некуда», — сказал лауреат премии«Мы рядом ради перемен» Сергей Бызин.

Важно своевременно выявить такого человека и предложить помощь, создав все необходимые условия для преодоления бездомности и возвращения к нормальному образу жизни. Этим мы и занимаемся вот уже десять лет в Подмосковье — спасаем людей от гибели на улице, даем каждому возможность восстановиться и вернуться в социум Сергей Бызин лауреат премии«Мы рядом ради перемен»

Источник фото: dom-noi.ru

Как рассказал Сергей, сейчас в Подмосковье работают 19 домов трудолюбия «Ной» (1100 подопечных) в 10 городских округах. В проекте задействован автомобиль социальной помощи, который помогает доставить тех, кто не может самостоятельно добраться до приюта. За три года только благодаря ему было спасено более 300 человек.

Волонтер поделился, что очень обрадовался победе в премии губернатора.

«Увы, на 2022 год нам не удалось получить федеральную государственную грантовую поддержку на работу соцпатруля, поэтому я очень обрадовался, что стал лауреатом премии. Средства пойдут на реализацию этого направления. Все вовремя!» — поделился Сергей.

В наш век цифровых технологий мы не должны забывать о человечности, сострадании, милосердии, добродетели. Цифровизация их точно не заменит. Премия губернатора — прежде всего о человеке, о проявлении и развитии высших человеческих качеств, позволяющих творить те самые перемены. Премия очень востребована и мне отрадно, что губернатор, правительство Московской области делают все для того, чтобы премии быть Сергей Бызин лауреат премии«Мы рядом ради перемен»

Премию «Мы рядом ради перемен» вручали в этом году в четырех номинациях. Всего победителями стали 500 человек, их имена объявили на торжественной церемонии 11 октября. Общий призовой фонд составил 80 миллионов рублей.