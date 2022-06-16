Премии «Защитник русского мира» вручили в Солнечногорске

16 июня в Доме культуры «Лепсе» в Солнечногорске Московской области прошла торжественная церемония вручения премии «Защитник русского мира». Подобная премия учреждена в России впервые.

Премия вручалась по пяти номинациям. Лауреатами стали военные, ветераны, сотрудники правоохранительных органов, учителя и врачи.

Ополченец из Сербии Деян Борич тоже посетил торжественное мероприятие.

«Это внимание, которое человеку дает силы, чтобы дальше сражаться или работать, делать то, чем он занимается», — поделился мыслями о премии Борич. За заслуги перед отечеством ему вручили Знамя Дмитрия Донского.

Учителя Елену Леонову наградили за ее детские проекты, посвященные истории родного края и знаменитым землякам. Наградили также организаторов благотворительных концертов в поддержку больных детей. Врач, вылечивший за последние три года более 2000 ветеранов, стал одним из лауреатов премии «Защитник русского мира».

Источник фото: телеканал «360»

Всего медалью «Защитник русского мира» наградили 26 человек.