Премии губернатора вручили детям с ОВЗ в Егорьевске

В Егорьевске вручили премии губернатора одаренным детям-инвалидам. Размер вознаграждения за особые успехи в учебе составляет 50 тысяч рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Вся комната Валентины Козыревой увешана дипломами и грамотами. 11-классница учится на отлично, участвует в конкурсах, а еще она рукодельница — вяжет кукол и игрушки. Найти на все это время помогает дисциплина и тяга к знаниям.

Источник фото: телеканал «360»

«В этом году я участвовала в Московском областном чемпионате „Абилимпикс“ в компетенции „Дошкольное воспитание“. Это было достаточно сложно», — рассказывает Валентина Козырева.

Источник фото: телеканал «360»

За успехи в учебе Валентина и еще 11 детей с ограниченными возможностями здоровья удостоились именной премии губернатора. Вручили ее в одном из залов историко-художественного музея Егорьевска. Ребята являются победителями и призерами международных, всероссийских, областных конкурсов и олимпиад, спортивных соревнований, творческих фестивалей.

Источник фото: телеканал «360»

«Дорогие ребята, вы действительно направили и направляете весь свой творческий потенциал, все свои душевные и физические возможности на достижение поставленной цели. Я от всей души желаю вам не останавливаться на достигнутом», — сказала заместитель главы администрации г. о. Егорьевск Наталья Леликова.

Источник фото: телеканал «360»

Стипендия губернатора Московской области для одаренных детей-инвалидов была учреждена в 2008 году. За особые успехи в учебе дети получают вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.