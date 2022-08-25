Губернаторские премии для талантливых медработников введут в Подмосковье. Закон рассмотрят ближайшей осенью. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Премии врачам — 180 тысяч рублей, фельдшерам и медсестрам — 120 тысяч рублей. В сентябре мы планируем рассмотреть законопроект об установлении губернаторских премий медицинским работникам», — объявил он.

Игорь Брынцалов уточнил, что так власти поощрят талантливых специалистов. Порядок присуждения премий установит правительство Московской области.

В регионе действуют и другие меры поддержки медработников. С их помощью в Подмосковье привлекают новые кадры. Например, социальная ипотека и предоставление бесплатных участков.

По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» до конца года приступят к работе 213 врачей и 32 представителя среднего медицинского персонала. Они получат разовые выплаты. С 2022 года действует программа «Приведи друга». Она помогла привлечь в регион 89 специалистов.