Подмосковье 10 марта 2023, 13:06 Премьеру спектакля «Сорок первый» представят в Губернском театре 23 и 24 марта

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Новую постановку по повести Бориса Лавренева «Сорок первый» представят на сцене Московского Губернского театра 23 и 24 марта. Это история о двух идейных врагах времен гражданской войны в России, которые наперекор судьбе и здравому смыслу влюбляются друг в друга.

Она девочка-воин, пишущая нелепые стихи о революции и Ленине. Бывшая рыбачка, а теперь снайпер. Он гвардии поручик, насмешливый враг из другой жизни, исчезающей в огне революции.

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Волею случая пара оказывается на необитаемом острове, где вспыхивает их невероятная любовь. От выстрела до выстрела эти двое проживут целую жизнь.

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Красный революционный командир, живописец и журналист Борис Лавренев написал повесть «Сорок первый» всего за два дня. Это выдающийся художественный текст, занимающий особое место в русской литературе. История о любви, которая рождается вопреки миру и времени. Билеты на спектакль можно приобрести онлайн на сайте Губернского театра.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с актуальной афишей праздников, концертов, спектаклей и фестивалей можно ознакомиться на сайте welcome.mosreg.ru.