29 мая 2023, 15:07
Премьеру спектакля «Принцесса и Трубадур» покажут в музыкальном колледже в Пушкино
Новый спектакль «Принцесса и Трубадур» представят в Московском областном музыкальном колледже имени Сергея Прокофьева в Пушкино. Зрителей ждут 1 июня к 13:00.
В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что спектакль создан по мотивам легендарного мюзикла «Бременские музыканты». Это история о дружбе и любви под зажигательную музыку Геннадия Гладкова и Юрия Энтина.
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На сцене выступят студенты первого и второго курсов, которые учатся в колледже по специальности «Музыкальное искусство эстрады».
Премьера состоится по адресу: город Пушкино, улица Писаревская, 12.
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