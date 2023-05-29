Подмосковье 29 мая 2023, 15:07 Премьеру спектакля «Принцесса и Трубадур» покажут в музыкальном колледже в Пушкино Московский областной музыкальный колледж им. С. С. Прокофьева

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Новый спектакль «Принцесса и Трубадур» представят в Московском областном музыкальном колледже имени Сергея Прокофьева в Пушкино. Зрителей ждут 1 июня к 13:00.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что спектакль создан по мотивам легендарного мюзикла «Бременские музыканты». Это история о дружбе и любви под зажигательную музыку Геннадия Гладкова и Юрия Энтина.

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На сцене выступят студенты первого и второго курсов, которые учатся в колледже по специальности «Музыкальное искусство эстрады».

Премьера состоится по адресу: город Пушкино, улица Писаревская, 12.

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