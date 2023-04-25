Подмосковье 25 апреля 2023, 15:38 Премьеру спектакля по пьесе Островского показали в театре драмы и комедии в Ногинске

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Премьеру спектакля по пьесе Островского «Доходное место» показали на сцене Московского областного театра драмы и комедии в Ногинске. Это история о молодом человеке, который имея хорошее образование и влиятельного дядю, из-за своих внутренних убеждений отказывается строить карьеру чиновника.

Действие спектакля происходят в наших реалиях. Это не просто погружает зрителей в знакомый сюжет, а позволяет взглянуть на себя со стороны.

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«У Островского она (пьеса — прим. ред.) написана про очень разное. Кто-то находит там историю становления молодого человека, кто-то ищет историю чиновничью и сатиру, кто-то находит проблемы взаимоотношений мужей и жен на самых разных этапах их жизни», — рассказал художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии Михаил Чумаченко.

Главной задачей было сохранить вневременность. В спектакле поднимаются вопросы отношений в момент, когда чувства сталкиваются с миром денег и власти.

В этом году театр поставит еще одну пьесу Островского — «Горячее сердце». Репетиции уже начались. Кроме того, к 200-летнему юбилею писателя в театре открылась выставка с элементами спектакля.

«Эта выставка собрана из фотографий моментов репетиций, собрана из вариантов прикидов, эскизов костюмов и сценографии разных актов, проб. Что-то войдет в спектакль, что-то нет. Это такая внутренняя театральная кухня, которую мы с удовольствием показываем зрителям», — поделился художественный руководитель театра.

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