15 ноября 2022, 12:06
Премьеру спектакля по мотивам рассказов Чехова представят в театре села Мелихово
Театр «Чеховская студия» представил премьеру спектакля «Руководство для желающих жениться». В основе постановки будут пять рассказов Антона Чехова об отношениях между мужчиной и женщиной.
Авторы брали за основу рассказы «Ушла», «Хороший конец», «О, женщины, женщины!..», «Дипломат» и «Женщина без предрассудков». В них писатель рассказал о несчастливых супружеских парах и их проблемах.
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Сочинения Чехова могут дать ответы на многие вопросы читателей. Так, создатели спектакля предлагают зрителям порассуждать о вечной теме, узнать себя в героях и посмеяться.
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