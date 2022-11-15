Подмосковье 15 ноября 2022, 12:06 Премьеру спектакля по мотивам рассказов Чехова представят в театре села Мелихово

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Театр «Чеховская студия» представил премьеру спектакля «Руководство для желающих жениться». В основе постановки будут пять рассказов Антона Чехова об отношениях между мужчиной и женщиной.

Авторы брали за основу рассказы «Ушла», «Хороший конец», «О, женщины, женщины!..», «Дипломат» и «Женщина без предрассудков». В них писатель рассказал о несчастливых супружеских парах и их проблемах.

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Сочинения Чехова могут дать ответы на многие вопросы читателей. Так, создатели спектакля предлагают зрителям порассуждать о вечной теме, узнать себя в героях и посмеяться.

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