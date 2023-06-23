23 июня 2023, 13:04
Премьеру спектакля о подвиге «маленького человека» покажут в Мытищах
Премьера спектакля «Горка» пройдет в театре «ФЭСТ» в Мытищах. Постановку Премьеру о подвиге «маленького человека» покажут 29 и 30 июня.
Спектакль «Горка» станет финальным перед летним отпуском для труппы театра драмы и комедии «ФЭСТ». Ранее он стал победителем конкурса режиссерских предложений «Оч смешно!».
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Режиссером стал Юрий Печенежский. Эта история о добре и ежедневном подвиге маленького человека, именно такой смысл вложил в пьесу ее автор — Алексей Житковский.
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