Подмосковье 23 июня 2023, 13:04 Премьеру спектакля о подвиге «маленького человека» покажут в Мытищах

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Премьера спектакля «Горка» пройдет в театре «ФЭСТ» в Мытищах. Постановку Премьеру о подвиге «маленького человека» покажут 29 и 30 июня.

Спектакль «Горка» станет финальным перед летним отпуском для труппы театра драмы и комедии «ФЭСТ». Ранее он стал победителем конкурса режиссерских предложений «Оч смешно!».

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Режиссером стал Юрий Печенежский. Эта история о добре и ежедневном подвиге маленького человека, именно такой смысл вложил в пьесу ее автор — Алексей Житковский.

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