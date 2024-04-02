02 апреля 2024, 14:50
Премьеру спектакля «Чучело» показали в Воскресенске
Премьера спектакля «Чучело» прошла в Доме культуры «Гармония» в Воскресенске. Постановку представили актеры театральной студии «Верю!» по руководством режиссера Виктории Цех.
Владимир Железников написал повесть «Чучело» в 1981 году. В основу сюжета лег случай, произошедший с племянницей писателя.
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Юные актеры театральной студии «Верю!» смогли передать историю о чести, справедливости и прощении. Зал тепло принял постановку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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