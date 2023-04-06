Подмосковье 06 апреля 2023, 10:21 Премьеру спектакля «Черная курица» представят в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове

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Театр «Чеховская студия» представит премьеру спектакля «Черная курица» 15 и 16 апреля. В основу сюжету легла волшебная повесть для детей Антония Погорельского, впервые изданная в 1829 году.

Это история про мальчика Алешу, которому посчастливилось побывать в волшебном мире сказочного подземелья и познакомиться с его обитателями. Сюжет повести построен на изображении реального и фантастического — именно на этом сделал акцент режиссер спектакля Никита Беляев.

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Зрителей ждут яркие костюмы и декорации, активное действие и прекрасная музыка. Премьеру покажут в музее-заповеднике «Мелихово» 15 и 16 апреля.

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