Подмосковье 22 ноября 2023, 14:04 Премьеру семейного спектакля «Жили-были Пес и Волк» представят в Московском Губернском театре Московский Губернский театр

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Новый семейный спектакль «Жили-были Пес и Волк» представят на малой сцене Московского Губернского театра 9 и 10 декабря. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Популярная народная сказка «Серко» обретет новую сценическую жизнь. Для режиссера Аделины Сапаевой это прежде всего история о любви, без которой теряется смысл существования.

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Желание вернуться к любимому хозяину толкает Пса на небольшую хитрость. Впрочем, хитрость это или желание преподать урок своим близким — решать зрителям. С иронией и нежностью к персонажам спектакль покажет, на что способна настоящая дружба. Здесь на равных играют артисты и куклы.

«Каждый стремится любить и быть любимым. Будь он человеком, волком, псом. Нет ничего хуже равнодушия. Можно любить, ссориться и мириться — в этом есть страсть и чувства. А в равнодушии нет ничего, только пустота и одиночество», — говорит режиссер Аделина Сапаева.

Пресс-показ состоится 8 декабря в 12:00. Пресс-подходы — по окончании показа.

Аккредитация: +7 916 222-59-11, pr@m-g-t.ru (Лиана Хусаинова).