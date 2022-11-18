Подмосковье 18 ноября 2022, 14:49 Премьеру по мотивам пьесы Гоголя покажут в Московском Губернском театре

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На следующей неделе, 24 и 25 ноября, Московской Губернский театр представит вторую премьеру сезона - комедию по пьесе современного драматурга Андрея Леонова "Женитьба. Почти по Гоголю". Режиссером выступит Евгений Гомоной, а художником-постановщиком стал Дмитрий Дробышев.

Художественный руководитель театра Сергей Безруков рассказал, что сама идея сделать такую постановку возникла у него давно. Он поделился, что в труппе сейчас работает множество хороших актрис старшего поколения. Они по уровню своего таланта достойны больших и интересных ролей.

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"После безуспешных поисков подходящего материала театр заказал пьесу, которая была специально написана под наших актеров. В новом спектакле практически у каждого - центральная роль, и я как художественный руководитель очень этому рад. Здесь сплелись знакомый сюжет и колоритные, обаятельные персонажи, за судьбой которых будет интересно следить зрителям разных поколений", - сказал Сергей Безруков.

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