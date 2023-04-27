Подмосковье 27 апреля 2023, 12:00 Премьеру музыкального спектакля «Прекрасная Елена» представят в Пушкино 29 апреля Московский областной музыкальный колледж им. С.С.Прокофьева

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Московский областной музыкальный колледж имени Сергея Прокофьева представит премьеру музыкального спектакля «Прекрасная Елена» в субботу, 29 апреля. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

В спектакле сыграют студенты колледжа. Они представят свою версию одного из самых известных и популярных произведений французского композитора Жака Оффенбаха. Режиссер-постановщик Николай Токарев добавил этой истории актуальное звучание.

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«Прекрасная Елена» стала шедевром сатирической оперы. Ее ставят по всему миру и сегодня — несмотря на то, что действие разворачивается в древние времена, произведение не теряет своей актуальности.

Начало спектакля в 17:00. Адрес: город Пушкино, улица Писаревская, 12.

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