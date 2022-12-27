Подмосковье 27 декабря 2022, 09:18 Премьеру мюзикла «Собака на сене» показали в Ногинске

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Мюзикл «Собака на сене» по пьесе Лопе де Вега показали в Ногинске. Премьеру представили в Московском областном театре драмы и комедии. Режиссер спектакля и автор либретто Екатерина Гранитова-Лавровская перенесла старую проблему в новые реалии.

Классическую историю оставили без изменений, но сдвинули ее во времени на 150 лет вперед.

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«Мне кажется, что пришло время нового переосмысления. Все-таки советский фильм был в советские времена. Тогда были не совсем понятны отношения статусов. Сейчас мы уже понимаем, что такое любовь между топ-менеджером и младшим клерком, их долгий путь друг к другу. Это более интересно рассматривать, как мне кажется», — рассказала режиссер-постановщик Екатерина Гранитова-Лавровская.

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Зрители легко могут понять характеры героев только по их внешнему виду. В этом заслуга художника по костюмам Андрея Климова. Он при создании образов вдохновлялся голливудским гламуром 50-х годов.

Дерзкая Диана и романтик Теодоро в начале и конце постановки — это будто разные персонажи. Яркий пример того, как люди могут измениться из-за любви.

«Очень интересный герой, очень легкий, поэтичный, взбалмошный, но он претерпевает трансформацию за время всей пьесы», — отметил сыгравший Теодоро актер Валентин Садики.

Легкость постановке добавляет музыка.

«Было много сложностей. Очень протяженные строфы, и надо долго-долго вести мелодию без остановки до смысловой точки, чтобы зритель, слушатель понял о чем речь, чтобы фраза не распалась на отдельные слова, а был смысл», — отметил композитор Григорий Ауэрбах.

Юмористическая подача затрагивает актуальную тему взаимоотношений мужчины и женщины из разных социальных слоев. Только два истинно любящих сердца смогут преодолеть все сложности на этом пути, чтобы быть вместе.

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