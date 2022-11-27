Подмосковье 27 ноября 2022, 20:03 Премьеру мюзикла «Кошкин дом» показали в Луховицах

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Мюзикл «Кошкин дом» по мотивам стихов Самуила Маршака представили в Луховицах. Постановку юные артисты образцового детского музыкального театра «Капелька» Центра развития творчества детей и юношества подарили своим сверстниками в дни школьных каникул.

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Сказку сделали на современный лад. Тетя не просто Кошка, а певица, а кот Василий — ее продюсер. Часть стихов педагоги писали сами, красочные костюмы и декорации помогали делать родители артистов. Всего в постановке было задействовано 26 юных актеров.

«Сначала пишется партитура музыкальная, потому что музыкальный спектакль — он необычный, а потом только записываются фонограммы, потом уже начинается работа с актерами, потом хореограф начинает делать постановки. Год, наверное, если не больше, можно мюзикл делать», — рассказала хореограф детского музыкального театра «Капелька» Оксана Соломонова.

Как и у любой сказки, у этой — счастливый финал. Добрые котята приютили кошку и кота. Музыкальный подарок от музыкального театра «Капелька» пришелся по душе зрителям.

Мюзикл «Кошкин дом» продолжат играть в Луховицах — его можно будет увидеть в новогодние праздники и в дни летних каникул.

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