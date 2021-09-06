Премьеру спектакля «Безымянная звезда» покажут в Московском губернском театре 16 сентября

В Московском губернском театре подготовили новый спектакль «Безымянная звезда». Постановку покажут 16,17 и 18 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.

Режиссером спектакля «Безымянная звезда» стал Александр Созонов. Главные роли в нем играют Анна Снаткина, Никита Пресняков, Вера Шпак.

Спектакль основан на одноименной пьесе румынского писателя Михаила Себастьяна. Режиссер Александр Созонов и драматург Светлана Петрийчук создали свою версию всеми любимой истории о несостоявшейся любви.

Спектакль поставили в необычном новом жанре электродрамы. Постановку создали из уникального музыкального материала, синтеза электронной и симфонической музыки, драмы, пластики, воздушной акробатики, вокала. Герои спектакля в своих музыкальных монологах расскажут о своих чувствах и переживаниях. В них заключена кульминация событий, в которой заключено страстное желание вырваться из рутины, изменить свою жизнь.

Для создания атмосферы в спектакле использовали достижения современного видеоискусства, световые и мультимедийные инсталляции.