Подмосковье 05 апреля 2023, 14:15 Премьеру балета «Ромео и Джульетта» представят в Московском Губернском театре 11 апреля

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Академический театр «Русский балет» представит премьеру «Ромео и Джульетты» на сцене Московского Губернского театра 11 апреля. Ее автором выступил лауреат международного и всесоюзного конкурсов хореографов, обладатель высшей награды Международного театрального форума «Золотой витязь» Юрий Пузаков.

Пузаков отметил, что во время работы над постановкой он ставил перед собой задачу хореографического прочтения музыки Сергея Прокофьева.

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«Работая над постановкой «Ромео и Джульетта», я ставил перед собой задачу хореографического прочтения музыки Сергея Прокофьева, а также постарался вернуть на сцену несправедливо отвергнутый жанр «драмбалет» с его главными принципами – четко выраженной сюжетной линией, смысловой оправданностью танца», - поделился он.

Художественный руководитель театра Вячеслав Гордеев долгое время хотел расширить репертуар этой постановкой. По его мнению, партитура Прокофьева – одна из самых ярких интерпретаций трагедии.

Партии главных героев представят лауреаты международных конкурсов Нина Колоскова и Мстислав Арефьев. Также на сцену выйдут Георгий Сорокин, Владимир Минеев, Максим Фомин, Сергей Орел и Илья Догудовский.

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