Подмосковье 15 сентября 2023, 21:09 Премьерный показ спектакля «Гоголь. Петербургские истории» состоится 30 сентября в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В театре кукол «Огниво» в Мытищах состоялся предварительный показ спектакля «Гоголь. Петербургские истории». Премьеру назначили на 30 сентября.

«Основная задумка спектакля заключается в том, что труппа артистов разыгрывает произведения Николая Васильевича, а именно повести „Шинель“ и „Портрет“, где рассказывается о „маленьком человеке“, которого встречает большой великолепный, но холодный город Санкт-Петербург, и как он, испытав сильное потрясение, начинает взывать к справедливости», — рассказал художественный руководитель театра кукол «Огниво» Алексей Гущук.

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Постановку создали по федеральному проекту «Культура малой Родины».

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