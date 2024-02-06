Подмосковье 06 февраля 2024, 12:57 Премьерные показы спектакля «Храбрый портняжка» пройдут в Московском областном театре кукол Московский областной государственный театр кукол

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В Московском областном государственном театре кукол 10 и 11 февраля пройдут премьерные показы детского спектакля «Храбрый портняжка». Дети и родители смогут очутиться в сказочном мире братьев Гримм.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, пьесу написали драматурги В. Илюхов и В. Ткачев, а режиссером-постановщиком стал заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Рязанского театра кукол, автор более 80 постановок Валерий Шадский.

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Основной посыл спектакля — находчивость и смекалка, ведь именно благодаря им главный герой Ганс побеждает великанов и женится на принцессе.

Представления пройдут 10 февраля в 11:00 и 14:00, а 11 февраля начало в 11:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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