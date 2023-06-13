Подмосковье 13 июня 2023, 00:12 Премьерную драму «Метод» показали на закрытии 10-го театрального сезона в Щелкове

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В Щелкове завершился 10-й театральноый сезон. Точку поставили премьерным спектаклем — психологической драмой «Метод».

Пока актёры за кулисами настраиваются на игру, в фойе театра создали атмосферу настоящего офиса. Уже перед началом спектакля любители театрального искусства, друзья коллектива погрузились в действо.

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«У нас такая замечательная труппа. У нас такие замечательные спектакли. Я все спектакли смотрела. Ни один не пропускала. Поэтому я обожаю наш театр», — сообщила зрительница Марина Канисева.

«Мы регулярно ходим уже на протяжении многих лет. Знаем практически всех артистов: и бывших, и нынешних. Очень нравится то, что все организовано и солидно для такого маленького города», — заявила жительница округа Юлия Роскошная.

Последней премьерой 10-го юбилейного сезона стала психологическая драма «Метод». Это новый взгляд и современное решение. Зрители и артисты на одной сцене пытаются разгадать загадку, заданную в самом начале истории. Актуальная тема постановки — преодоление человеческого эгоизма и трусости, зависти, жестокости.

«Мы изменили форму для этого спектакля. Мы первый раз работаем в жанре иммерсивного спектакля, когда и зрители, и артисты находятся в одном пространстве, в одной энергии. У нас и зрители, и артисты — все находятся на сцене. У нас такого ещё не было», — сообщила актриса и режиссер Екатерина Кузина.

Четыре человека — кандидаты на должность коммерческого директора — приходят на собеседование в крупную корпорацию. Вместо ответов они получают только вопросы. Особую атмосферу спектаклю добавляет присутствие зрителей на сцене. Однако «Метод» — это не единственная премьера театрального сезона.

«У нас было пять премьер спектаклей для взрослой и детской публики», — заявила директор ТКЦ «Щелковский театр» Светлана Хворова.

После закрытия сезон театр продолжит работу. В недавно открывшемся театральном сквере жителей и гостей Щелкова по выходным будут ждать концертные программы и мини-спектакли.

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