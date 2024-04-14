Подмосковье 14 апреля 2024, 16:39 Премьера театральных постановок по пьесам Чехова прошла в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В клубе «Активное долголетие» в Химках состоялась уникальная премьера театральных постановок, ожививших страницы произведений великого Антона Чехова. Театральный коллектив «Мечта» представил зрителям две пьесы: «Предложение» и «Юбилей».

Сопровождала спектакли живая музыка Чайковского, любимого композитора Чехова. Актеры-любители, составляющие труппу театра «Мечта», созданного при Совете пенсионеров, продемонстрировали не только мастерство и талант, но и глубокое понимание чеховской драматургии.

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«Участники клуба создали непринужденную „чеховскую“ атмосферу во время своего выступления. При минимуме декораций и пространства куда сложнее заинтересовать зрителя, но актерам-долголетам это прекрасно удалось. Благодарю коллектив за доставленное удовольствие и положительные эмоции», — поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Предыдущий концерт коллектива, прошедший в январе текущего года, также понравился зрителям. Присоединиться к труппе театра «Мечта» могут все желающие.

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